Il Milan beffa la Juventus? Il tentativo e l’offerta per Vlahovic!

La questione Vlahovic potrebbe concludersi con un incredibile colpo di scena. Il Milan sta seriamente pensando all'acquisto del giocatore.

Arrivano messaggi importanti da Milanello, con destinataria la Continassa. Il Milan vorrebbe portare Dusan Vlahovic in rossonero, per far avere a Max Allegri il suo centravanti. La Juventus non riesce a sbloccare la questione relativa al rinnovo del serbo, il quale, insieme al padre Milos, ha deciso che prenderà la sua decisione in queste settimane. Allegri cerca un attaccante, Vlahovic è in scadenza: il tentativo è già concreto.

Juventus, quanto manca per il rinnovo?

Luciano Spalletti non vuole perdere il suo centravanti, proprio adesso che è tornato in campo e a lavorare con lui. Il tecnico ha avuto un colloquio con il numero 9, spiegandogli che lo vuole rendere protagonista nella prossima stagione. Sarà lui la prima scelta come centravanti, anche qualora dovessero arrivare altri rinforzi in attacco. Tutto questo, però, solo se arriverà il rinnovo di contratto, in scadenza a luglio. Così non fosse, sarà inevitabilmente addio.

La società vuole accontentare il suo allenatore. Vlahovic stesso, dopo le parole di Spalletti, ha aperto al rinnovo. I contatti si sono intensificati nel corso delle settimane, ma manca ancora più di qualcosa per trovare un accordo. La durata dell’ipotetico nuovo contratto sarebbe di 2 anni. Un contratto più breve, che sarebbe legato anche a quello di Spalletti. Anche il tecnico toscano rinnoverà con la Juventus per almeno un altro anno con opzione per il secondo.

L’intesa è stata trovata, però, soltanto sulla durata. La parte economica è ancora tutta da (ri)discutere. Vlahovic guadagna 12 milioni di euro a stagione, la Juventus dovrà necessariamente abbassarlo. Si tratta di un rinnovo a 6/7 milioni a stagione, leggermente meno di quello di Yildiz. Il giocatore e i suoi agenti potrebbero non gradire questo abbassamento, ma la volontà del serbo sarà decisiva.

Il Milan ci prova

Il tentativo per il centravanti della Juventus è reale. Sul bilancio rossonero non peserebbe eccessivamente, per due fattori principali. Il primo riguarda il prezzo a cui si acquista un buon attaccante: per meno di 50 milioni non tratti per un giocatore competitivo. Il secondo riguarda la possibile cessione di Rafa Leao in estate. La sua uscita garantirebbe di offrire un buon stipendio a Vlahovic.

La proposta che il Milan fa al giocatore è un contratto di 3 anni, uno in più rispetto alla Juventus. Lo stipendio andrebbe a pareggiare, se non addirittura ad aumentare, l’offerta dei bianconeri. A Milano, Dusan ritroverebbe Allegri, l’allenatore che lo ha lanciato. Il tecnico livornese conosce benissimo il suo attaccante, e sa come sfruttare al meglio le sue potenzialità.