Il tecnico bianconero si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio. Spalletti si è mostrato con un area serena, non sembrando troppo preoccupato. Ha comunque analizzato la prestazione dei suoi, parlando così:

"Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di fare la partita nel primo tempo: troppo lenti e prevedibili, non si saltava mai un uomo con un passaggio. Loro li trovavamo sempre posizionati, poi con loro bisogna sempre stare attenti. Ti danno la sensazione che hai tutto sotto controllo e poi te ne spuntano 3-4 da tutte le parti, il pericolo è quando hai tutto a portata di mano".

Ha parlato anche di David e della sua crescita: "Lui se non c’è grande contatto fisico riesce a pulire le situazioni, è un calciatore che corre tantissimo: sotto l’aspetto del dinamismo e della pressione ti dà sempre il risultato della sua partita. Poi non va via in velocità e non salta l’uomo nello stretto, però per dialogo con la squadra è perfetto. Bisognava creare un po’ più densità perché l’abbiamo spesso solo davanti, soprattutto nel primo tempo, ma ha fatto una buona partita".

Sulle condizioni di Vlahovic: "Nel secondo tempo una presenza come la sua poteva darci una mano, ma è venuto ad allenarsi con noi venerdì, anche Yildiz è entrato un po’ prima ma è andato in difficoltà di fiato. Lui viene da un infortunio lunghissimo, si è rifatto male stando fuori tre partite e farlo giocare di più poteva essere rischioso. Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così".

Ha concluso parlando della corsa Champions: "Secondo me ci si va vicino, la Roma ha fatto vedere di stare bene e il Como ha vinto di prepotenza una gara non facile in trasferta (0-2 contro il Genoa, ndr). Noi abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora manca l’ultimo sforzo, è qui che si vede chi è da Juventus e chi no".