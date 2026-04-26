Milan-Juventus chiude la domenica di Serie A. I bianconeri sono alla ricerca della vittoria per blindare la qualificazione in Champions League.
La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato numeri e statistiche relativi alla gara di questa sera tra i rossoneri e la Vecchia Signora.
I precedenti
- La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Olivier Giroud, al 40° della partita del 28 maggio 2023.
- Dopo aver mancato l’appuntamento con il gol nelle ultime cinque sfide contro la Juventus in Serie A, il Milan potrebbe rimanere a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato solo per la seconda volta nella storia – la prima, tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso).
- Perfetto equilibrio nelle ultime 13 sfide tra Juventuse Milan in campionato: quattro successi per parte e cinque pareggi.
- Solo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione.
Statistiche generali
- La Juventus ha vinto senza subire gol cinque delle ultime sei sfide giocate in Serie A, incluse tutte le ultime tre con un punteggio complessivo di 5-0. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro successi di fila in una singola edizione del torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso).
- Inoltre, la Juventus potrebbe vincere più di tre match di fila in Serie A senza incassare alcuna rete per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023: quattro in quel caso, incluso un 1-0 proprio in casa del Milan.
- Milan (104+60) e Juventus (121+58) sono due delle sole quattro squadre che, in questa Serie A, contano sia almeno 100 attacchi manovrati (azioni da almeno 10 passaggi terminate con una conclusione/un tocco in area avversaria), sia almeno 50 attacchi in verticale (azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e concluse con un tiro/una giocata in area avversaria) - Inter (141+62) e Como (103+55) le altre.
- Dal punto di vista difensivo, invece, solo il Milan (27, miglior difesa del torneo) e il Como (28) hanno subito meno reti rispetto alla Juventus (29, al pari di Atalanta, Roma e Inter) in questa Serie A.
- In particolare, nessuna squadra ha subito meno gol su azione del Milan nella Serie A 2025/26 (16, al pari della Roma), mentre la Juventus è la formazione che ha concesso meno reti da sviluppo di palla inattiva nel torneo in corso (cinque).
- La Juventus è una delle sole due squadre in doppia cifra di gol segnati di testa nella Serie A 2025/26: 13 i bianconeri - più del doppio rispetto ai sei del Milan - e 17 l’Inter. Dall’altra parte, i rossoneri sono la seconda squadra che ha vinto meno duelli aerei in questo campionato: 385, più solo del Cagliari (380).
FOCUS GIOCATORI
MILAN
- L’ultimo gol segnato da un attaccante rossonero in Serie A è stato quello messo a segno da Rafael Leãol’1 marzo contro la Cremonese. Il portoghese. In generale, il portoghese è il giocatore del Milan che ha partecipato al maggior numero di marcature in questa Serie A: 12, frutto di nove reti e tre assist.
- Tra gol e assist, Rafael Leão ha portato al Milan ben 15 punti in questo campionato: solo Rasmus Højlund (17, con 13 partecipazioni attive) ha permesso alla propria squadra di conquistarne di più rispetto al portoghese nella Serie A in corso. Subito dietro - al pari di Mateo Pellegrino e Armand Laurienté - troviamo Kenan Yildiz (13 punti portati alla Juventus, grazie a 16 coinvolgimenti a rete).
- Solo due giocatori vantano sia almeno 1100 passaggi riusciti nella metà campo avversaria, sia almeno 150 palloni recuperati nei maggiori cinque campionati europei 2025/26: Luka Modrić(1169+183) e Manuel Locatelli (1291+152), che si affronteranno da avversari in questa sfida.
- Niclas Füllkrug (199) è vicino alle 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei. Il calciatore ex West Ham potrebbe diventare solo il secondo attaccante tedesco con almeno due reti realizzate nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17), dopo Amin Younes (tre nel 2018/19).
- Mike Maignan (199) è ad un passo dalle 200 presenze con la maglia del Milan tra tutte le competizioni. Il portiere francese ha evitato ben 10.7 reti secondo il modello degli Expected Goals on Target (36.7 xGoT a fronte di solo 26 gol concessi, escluse autoreti), meno solo di Hervé Koffi (11.3) nei maggiori cinque campionati europei 2025/26.
JUVENTUS
- Kenan Yildiz (classe 2005, 20 anni) è il terzo più giovane giocatore con almeno 15 partecipazioni attive nei maggiori cinque campionati europei in corso: 16, frutto di 10 reti e sei assist, dietro solo a Lamine Yamal (26, classe 2007) e Yan Diomande (18, classe 2006). Inoltre, il classe 2005 (19G+10A in Serie A), potrebbe diventare solo il terzo giocatore a prendere parte ad almeno 30 reti prima di compiere 21 anni da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Alexandre Pato (46) e Domenico Berardi (47) - a quota 29 anche Mario Balotelli.
- A segno nell’ultimo turno di campionato, Jonathan David potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio (contro Napoli e Parma). Il classe 2000 potrebbe diventare solo il secondo giocatore canadese nella storia della Serie A a trovare la rete in un match contro il Milan, dopo Ismaël Koné il 14 dicembre 2025 con il Sassuolo, proprio al Meazza.
- Manuel Locatelli è il giocatore che vanta più Line Breaking Passes (passaggi a tagliare almeno una linea di pressione avversaria) in questa Serie A: 490; subito dietro troviamo l’avversario di giornata Luka Modrić (382).
- Il primo gol in trasferta realizzato da Weston McKennie in Serie A è arrivato proprio al Meazza contro il Milan, il 6 gennaio 2021 (successo per 3-1). Lo statunitense ha preso parte a 10 marcature (5G+5A) in questa Serie A, andando in doppia cifra di partecipazioni per la prima volta in carriera in una singola stagione dei Big-5 campionati europei.
- Dal suo esordio con la Juventus l’8 febbraio scorso, Jérémie Boga è il miglior marcatore bianconero con quattro gol all’attivo in campionato, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo. In generale, solo nel 2019/20 con il Sassuolo (11) il classe 1997 ha realizzato più reti in un’intera stagione del massimo campionato italiano.
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