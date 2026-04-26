La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato numeri e statistiche relativi alla gara di questa sera tra i rossoneri e la Vecchia Signora.

(25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione.

potrebbe rimanere a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato solo per la seconda volta nella storia – la prima, tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso).

La Juventus ha vinto senza subire gol cinque delle ultime sei sfide giocate in Serie A, incluse tutte le ultime tre con un punteggio complessivo di 5-0. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro successi di fila in una singola edizione del torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso).

Inoltre, la Juventus potrebbe vincere più di tre match di fila in Serie A senza incassare alcuna rete per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023: quattro in quel caso, incluso un 1-0 proprio in casa del Milan .

Milan (104+60) e Juventus (121+58) sono due delle sole quattro squadre che, in questa Serie A, contano sia almeno 100 attacchi manovrati (azioni da almeno 10 passaggi terminate con una conclusione/un tocco in area avversaria), sia almeno 50 attacchi in verticale (azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e concluse con un tiro/una giocata in area avversaria) - Inter (141+62) e Como (103+55) le altre.

Dal punto di vista difensivo, invece, solo il Milan (27, miglior difesa del torneo) e il Como (28) hanno subito meno reti rispetto alla Juventus (29, al pari di Atalanta, Roma e Inter) in questa Serie A.

In particolare, nessuna squadra ha subito meno gol su azione del Milan nella Serie A 2025/26 (16, al pari della Roma), mentre la Juventus è la formazione che ha concesso meno reti da sviluppo di palla inattiva nel torneo in corso (cinque).