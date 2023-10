Milan-Juventus, la moviola del match: Mariani performance ineccepibile

Assolutamente positiva la prova dell'arbitro di gara Maurizio Mariani nel match di cartello Milan-Juventus . Il direttore di gioco è chiamato in causa al 40' minuto in occasione del fallo da ultimo uomo di Thiaw su Kean . Il giocatore sceglie bene per il cartellino rosso.

Nel match non ci saranno altri episodi importanti da moviola ma a piacere è l'approccio disteso ma anche puntuale con il quale prende le sue decisioni. Oltre all'espulsione del giocatore del Milan, Mariani distribuisce altri 4 cartellini gialli, tutti per i giocatori della Juventus e obiettivamente corretti. Infine, promossi gli assistenti Colarossi e Lo Cicero, non chiamati particolarmente in causa.