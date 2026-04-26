A DAZN, ha parlato nel post-partita Kalulu, autore di un'ottima partita interpretata bene in entrambe le fasi. Il francese ha parlato così:

"È vero che oggi siamo stati molto equilibrati, loro hanno forza nella ripartenza e noi sapevamo che questa era la loro forza. Offensivamente penso che oggi anche noi difensori potevamo portare un po' di più questa palla, fare un po' più di movimento da dietro per liberare i nostri attaccanti. Oggi c'è mancato qualcosa, è vero che abbiamo avuto meno occasioni del solito, ma avevamo davanti a noi una squadra molto chiusa e organizzata. I miei assist? Oggi proprio... ero il primo deluso in campo, non mi sono messo in posizione per fare questi cross, ho avuto poche situazioni, forse hanno lavorato bene loro o io ho fatto un po' più male, ma li tengo per le prossime. Il Milan è una squadra che ti dà la sensazione di poter gestire meglio questa palla, noi poi portiamo tanti uomini sopra, ma sappiamo che la loro forza è quella di giocare basso e lento, quindi con Pulisic, Rabiot, possono salire molto veloci, allora per noi difensori dovevamo andare in avanti ma senza liberare troppo spazio dietro, di conseguenza c'è meno spazio e più uno contro uno".