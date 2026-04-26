Milan e Juventus si affrontano nel big match della 34ª giornata di Serie A. Scopriamo i bianconeri convocati da Spalletti.
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Tra l’elenco dei bianconeri disponibili, figurano anche Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic.
MILAN-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
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