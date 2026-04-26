Milan e Juventus si affrontano nel big match della 34ª giornata di Serie A. Scopriamo i bianconeri convocati da Spalletti.

Stefania Palminteri

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Tra l’elenco dei bianconeri disponibili, figurano anche Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic.

Juve

MILAN-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

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