La Vecchia Signora sarà impegnata nel big match contro il Milan nel posticipo della 34ª giornata di Serie A.
Nel posticipo domenicale della 34ª giornata di Serie A, a San Siro va in scena il big match tra Milan e Juventus. Le due squadre, rispettivamente al secondo e al quarto posto in classifica arrivano alla gara di domenica dopo aver ottenuto i tre punti nell’ultimo turno di campionato.
I rossoneri reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Verona, proveranno a mantenere salda la seconda posizione, dall’altra parte la squadra di Spalletti cerca i tre punti per agganciare proprio il Milan in classifica.
SERIE A | DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS
La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha informato tutti i tifosi bianconeri su come seguire la sfida di domenica 26 aprile alle ore 20:45:
”La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”
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