Dopo il triplice fischio di Sozza che ha fissato il risultato sullo 0-0, Conceição è stato premiato come MVP della partita. Insieme a Manuel Locatelli, il portoghese ha parlato così ai microfoni di DAZN:

“Non siamo contenti, volevamo vincere. Abbiamo fatto di più per vincere, siamo stati l’unica squadra ad avere l’opportunità di fare gol. Dobbiamo continuare e vincere le prossime partite per centrare l’obiettivo Champions. Mi sento bene, si vede che tutta la squadra sta bene: siamo un gruppo unito. Faccio ciò che mi chiede il mister, sto cercando di fare più gol ma credo di aver aiutato la squadra anche senza palla. Provo a fare sempre il meglio, e spero di aiutare la squadra in queste ultime partite”.

Ha poi parlato anche il capitano della Juventus, Locatelli: "Sapevamo che era una partita dove loro stavano chiusi e compatti. Potevamo fare girare la palla più veloce. Abbiamo pareggiato e dobbiamo pensare alla prossima. Lo scontro con Modric? Abbiamo preso una botta, dispiace che un campione del genere esce in una partita simile. Spero che possa ritornare il prima possibile in campo. Adesso bisogna vincere le partite, la Champions dipende da noi. Se vinciamo tre partite, siamo dentro».