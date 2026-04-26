Massimiliano Allegri ha parlato così della partita, rispondendo alle domande sulla partita e della situazione dei suoi attaccanti, in particolare di Leao.

“E' sempre un Milan-Juventus, una bellissima partita e una bellissima serata di sport. Affrontiamo la Juve che sta facendo molto bene, da 3 gare non subisce gol. Squadra molto brava a muoversi in campo. Noi dovremo essere più ordinati e compatti, giocando anche meglio tecnicamente”. All’andata iniziò il lavoro con Leao centravanti, che oggi verrà affiancato da Pulisic: “Stanno bene. Manca solo il gol, speriamo oggi lo trovino. Sono due giocatori che possono risolverti la partita da un momento all’altro, ma soprattutto ci vuole la prestazione da parte di tutta la squadra”.

Sulla Juve che gara si aspetta: “Mi aspetto una squadra brava a muoversi, a portare giocare dentro il campo, facendo passare meno palle possibili dentro. Poi loro hanno tanti giocatori da 1 contro 1, come rosa è tra le più forti del campionato e lo è sempre stata, l’arrivo di Spalletti gli ha dato quel qualcosa di più”