I TOP e FLOP di Milan-Juve: Rabiot convince ancora… Alex Sandro no

Brutta sconfitta per la Juve di Massimiliano Allegri, nettamente inferiore rispetto al Milan di Pioli. I TOP e FLOP del match

redazionejuvenews

Dopo le buone prestazioni contro Bologna e Maccabi Haifa, la Juve torna a perdere. La partita contro il Milan è stata praticamente a senso unico, con pochissime occasioni da parte dei bianconeri. I rossoneri, invece, hanno dominato in lungo e in largo, meritando quindi la vittoria. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

I TOP in casa Juve si contano sulle dita di una mano, e probabilmente non serviranno neanche tutte. In difesa i migliori sono stati Szczensy, Bremer e Danilo: prestazione ottima? No, ma almeno sufficiente. Il portiere polacco e i due difensori brasiliani fanno la loro parte, e questo basta. A centrocampo bene Rabiot, ancora positivo dopo la doppietta in Champions League, e Milik. Il polacco rispetto a Vlahovic è più nel vivo del gioco, bravo anche in fase di impostazione.

I FLOP, purtroppo, si sprecano. Tante, tantissime brutte prestazioni nella squadra di Massimiliano Allegri. Alex Sandro continua a collezionare errori, mentre a centrocampo Cuadrado e Kostic non riescono ad aiutare l'attacco con i loro cross. Il peggiore in assoluto è però Vlahovic, che conferma un'involuzione che non può che essere preoccupante. L'attaccante serbo attacca pochissimo, tocca pochi palloni e sbaglia tanti passaggi. Un fantasma...