Milan-Juve sarà una partita cruciale per le due squadre. In caso di vittoria con rete inviolata, Spalletti eguaglierebbe l'ex Allegri

Stefania Palminteri

La vittoria contro il Bologna (2-0) ha dato un importante slancio alla Juve che si è portata a meno tre punti dal secondo posto, condiviso attualmente da Napoli e Milan. Proprio contro i rossoneri, nel match valevole per la 34ª giornata di Serie A, Luciano Spalletti ha la possibilità di eguagliare un record di Massimiliano Allegri, ex della sfida.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale, infatti, in caso di vittoria con rete inviolata eguaglierebbe il rivale in un dato: quattro vittorie consecutive in campionato senza subire gol. Il tecnico livornese, dal 7 ottobre al 5 novembre, aveva ottenuto i seguenti risultati: 2-0 al Torino, 1-0 contro Verona, Milan e Fiorentina. L'ex Napoli, invece, 2-0 a Genoa e Bologna e 1-0 all'Atalanta.

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