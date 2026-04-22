La vittoria contro il Bologna (2-0) ha dato un importante slancio alla Juve che si è portata a meno tre punti dal secondo posto, condiviso attualmente da Napoli e Milan. Proprio contro i rossoneri, nel match valevole per la 34ª giornata di Serie A, Luciano Spalletti ha la possibilità di eguagliare un record di Massimiliano Allegri, ex della sfida.

L'ex Commissario Tecnico della Nazionale, infatti, in caso di vittoria con rete inviolata eguaglierebbe il rivale in un dato: quattro vittorie consecutive in campionato senza subire gol. Il tecnico livornese, dal 7 ottobre al 5 novembre, aveva ottenuto i seguenti risultati: 2-0 al Torino, 1-0 contro Verona, Milan e Fiorentina. L'ex Napoli, invece, 2-0 a Genoa e Bologna e 1-0 all'Atalanta.