Juve, Allegri: “Sarà una partita difficile. Bonucci rientra, Milik vediamo”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Milan

redazionejuvenews

Dopo la vittoria in Champions League contro il Maccabi Haifa, la Juve si prepara a tornare in Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Milan, un big match che si prospetta ricco di emozioni e gol. I bianconeri dovranno fare a meno di Angel Di Maria, decisivo in Champions grazie a una tripletta di assist. Riusciranno a vincere anche senza il Fideo? Alla vigilia del match l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa.

Sulla sfida contro il Milan: "Sono i Campioni d'Italia, sarà una partita più difficile del solito perchè vengono da una brutta sconfitta e vorranno rifarsi. Sarà una grande serata di sport davanti a uno stadio pieno. In trasferta non abbiamo ancora vinto, speriamo sia domani la prima volta".

Sarà uno scontro diretto importante in ottica classifica: "In questo momento pensare agli scontri diretti è sbagliato. Dobbiamo solo fare risultato per recuperare i punti persi contro Salernitana e Monza".

Su Milik e Bonucci: "Bonucci rientrerà. Milik sta molto meglio e ha altre 24 ore ma lo valuterò tra oggi e domani mattina".

Per chi è più importante la partita? "Noi abbiamo sbagliato contro la Salernitana a prescindere delle critiche arbitrali. Eravamo troppo nervosi e non deve più accadere, il campionato è lungo. La cosa più importante è dare continuità ai risultati. Per farlo servirà una prestazione di grande livello perchè loro sono una squadra forte. Leao può spostare l'equilibrio della partita e il pubblico li spingerà forte. Oggi sarà il primo allenamento con tutta la squadra al completo dopo la sfida in Champions League. L'ultimo quarto d'ora contro il Maccabi non è piaciuto a nessuno".

Rabiot rimarrà alla Juve alla lunga? "Parlare ora di mercato è sbagliato. Rabiot è in crescita e sta facendo bene come tutti. Abbiamo ancora 10 partite da giocare da qui a fine novembre. Le dobbiamo pensare una alla volta".

Su come fermare Leao-Hernandez: "In campo aperto sono difficili da affrontare. Da quel lato creano molto e dovremo essere bravi a leggere le azioni. Per limitarli bisognerà essere bravi a non concedere ripartenze e spazi. Ma poi il Milan ha anche Giroud e tanti altri giocatori molto tecnici. Domani sicuramente la squadra farà una grande partita. Poi sappiamo che sarà difficile, ma sarà una bella sfida. Servirà tanta forza mentale".

Kostic terzino?"Lo vedo molto difficile al momento. Andrebbe messo lì e fatto lavorare, magari in futuro chissà".

Chiosa finale sui rossoneri: "Il Milan sta facendo meglio perchè hanno 4 punti in più di noi. Non posso che fare i complimenti a Pioli per quanto fatto lo scorso anno e per quanto visto in questa stagione".