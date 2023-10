Milan-Juve, Birindelli: “Mirante giocatore di spessore. Idoneo alla partita”

Ecco cosa ha detto: "Penso che Antonio (Mirante, ndr), in questi mesi, sia sempre rimasto nelle dinamiche della prima squadra, pur essendo soltanto il terzo portiere. Con la sua esperienza può dare un contributo a questo Milan. E’ un ragazzo di grande valore e spessore, sono convinto che sarà una risorsa. E’ un esempio di tranquillità e serenità che infonde anche ai difensori. Con la sua pacatezza e calma penso possa essere utile per qualsiasi compagno di squadra. Meglio un giovane o l’usato sicuro? Dipende tanto dalle sensazioni che ha lo staff tecnico e il gruppo squadra. Io credo che se Mirante scenderà in campo è perché è stato valutato come il più idoneo per la partita. Sicuramente le assenze di Maignan e Theo Hernandez sono entrambe importanti, anche se quella del portiere francese lo è ancora di più, specialmente se in quel ruolo hai giocatori cruciali per l’ossatura della squadra".