Milan: “Episodi molto dubbi. Siamo arrabbiati e vogliamo spiegazioni”

In apertura, l'ad granata ha espresso la rabbia della società per via di alcuni presunti errori arbitrali: "Siamo soddisfatti per quello che ha rappresentato la squadra oggi. Il mister Inzaghi interpreta lo spirito della società in questo momento, uno spirito molto arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi. Mi riferisco all'espulsione di Maggiore, c'era un evidente fallo ovviamente su Simy prima, e all'episodio, per noi eclatante, della mancata espulsione di Gatti. Insomma, ci riteniamo molto penalizzati questa sera e devo dire anche il pubblico era abbastanza mortificato. Questo ovviamente nulla toglie alla Juve, a cui vanno i nostri complimenti, ma penso che già da domani mattina inizieremo a chiedere delle spiegazioni ai tavoli giusti".