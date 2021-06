Mike Clegg: “CR7 mi disse di voler diventare il migliore. United apprendistato importante”

L'ex preparatore ha parlato del portoghese

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso il campionato centrando la qualificazione alla prossima Champions League, che però non vedrà più sulla panchina Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano è stato esonerato, e il ritorno di Massimiliano Allegri al suo posto ha portato entusiasmo in tutto l'ambiente bianconero. Ieri c'è stato il primo incontro tra la dirigenza ed Allegri, che hanno pianificato il futuro e le strategie di mercato, anche per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, il cui futuro verrà deciso dopo l'Europeo.

L'ex preparatore del Manchester United ai tempi di Sir Alex Ferguson, Mike Clegg, ha parlato proprio di Cristiano Ronaldo ai microfoni della BBC, in occasione del documentario: "Cristiano Ronaldo: impossible to ignore": "Il mio ufficio era in palestra, quindi ero sempre disponibile per chiunque ogni volta che gli andava di parlare. Ascoltare i giocatori e scoprire di cosa hanno bisogno mentalmente è importantissimo. E Cristiano, beh, lo avevo visto giocare in Portogallo. Ero a Carrington sulla mia sedia in palestra e una mattina questo ragazzino arriva prestissimo. Entra, mi saluta e mi dice 'ho sentito parlare di te, so che fai parecchio lavoro individuale con i calciatori'. E poi aggiunge: 'io voglio diventare il migliore al mondo"."

"La cosa bella del lavoro di Cristiano allo United è che io so bene che per lui è stato un apprendistato importantissimo. Mi ricordo che quando giocava e faceva un errore, cadeva a terra e gli urlavano tutti contro, i tifosi o i calciatori. Ma non era un problema per lui, perchè pensava 'ok, su questo devo lavorarci'. E ci lavorava".

"Si sentono parecchie cose sul fatto che sarebbe un vanitoso o pieno di sè. Ma non è assolutamente così, anzi, era una persona piacevole da avere attorno. Se poi parliamo di carichi di lavoro, era sopra chiunque altro. Credo che abbia grandi piani per il resto della sua vita. E non solo per quello che riguarda il calcio. È un genio assoluto".