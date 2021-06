Calciomercato Juventus, colpo di scena: clamorosa decisione di Allegri!

E' tempo di decisioni e di scelte in vista del calciomercato della Juventus, che sta entrando per davvero nel vivo. Le strategie generali sembrano abbastanza chiare: ripartire da alcuni punti fermi, fare un buon mercato in uscita e rinforzare e ringiovanire la rosa bianconera. Max Allegri avrà pieni poteri e organizzerà il mercato della Juve fianco a fianco con la dirigenza. Partendo da questo presupposto, particolare attenzione merita una delle ultime indiscrezioni riguardante una scelta che il tecnico livornese avrebbe fatto sul mercato: ecco cosa avrebbe deciso <<<