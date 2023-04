Inter-Benfica a Michael Oliver: l’arbitro del ‘bidone’ di Buffon in Real-Juve

L'arbitro 'con il bidone dell'immondizia al posto del cuore' designato dalla UEFA per Inter-Benfica che rievoca quel rigore fischiato al Real

redazionejuvenews

La Juve ha la testa sul campo in vista del match di andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. La squadra di Allegri prosegue la preparazione per la sfida contro i lusitana, in programma giovedì 13 aprile all'Allianz Stadium - calcio d'inizio ore 21:00. La settimana che si è aperta è quella dei quarti di finale di tutte le competizioni europee, compresa la Champions League in cui sono ancora in corsa tre italiane.

Tra le squadre ci sono anche i nerazzurri che questa sera scenderanno in campo contro il Benfica. Una sfida delicata per gli uomini di Simone Inzaghi e che rievoca i trascorsi europei della Juventus. Non solo perché la Vecchia Signora si è trovata contro la squadra portoghese ai gironi di Champions in questa stagione, quanto per la designazione arbitrale della gara in programma a San Siro. La UEFA ha infatti designato Michael Oliver come direttore di gara.

Un nome che ai bianconeri non può che riportare alla mente quel Real Madrid-Juventus, trasformato da Cristiano Ronaldo e decisivo per il passaggio del turno dei Blancos. Anche in quel caso si trattava di un quarto di finale, con il penalty fischiato al 97' a cui sono seguite le famose dichiariazioni di Buffon: "Hai un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Ironia della sorte era l'11 aprile 2018, esattamente cinque anni fa. Ora Oliver è pronto a dirigere nuovamente un'italiana ai quarti di Champions. Non c'è dubbio che i bianconeri seguiranno interessati la direzione arbitrale...