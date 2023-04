Juve, allenamento in vista dello Sporting: le ultime dalla Continassa

La Juventus scalda i motori in vista del delicato confronto dei quarti di finale di Europa League . Tra due giorni la squadra di Max Allegri scenderà in campo nella gara d'andata contro i portoghesi dello Sporting Lisbona , con l'obiettivo di staccare il pass per le semifinali della competizione. Si entra nella fase più calda della stagione e il gruppo si allena sul campo del JTC per prepararsi al meglio all'appuntamento di giovedì. La sfida è in programma il 13 aprile alle ore 21:00 all'Allianz Stadium.

Le ultime dalla Continassa

Il gruppo si è ritrovato questa mattina nel centro sportivo bianconero per proseguire la preparazione in vista del match contro i lusitani. La seduta si è aperta con una serie di torelli per poi passare a delle esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra e a una fase di combinazioni in attacco. Max Allegri può sorridere per il recupero di Paul Pogba che viaggia verso una convocazione per la gara di giovedì, così come per il rientro in gruppo di Leonardo Bonucci. Restano da valutare, invece, le condizioni di Dusan Vlahovic, in dubbio per l'impegno europeo dopo la botta rimediata all'Olimpico contro i biancocelesti.