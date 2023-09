Messi esalta l’ex Juve: “È il miglior difensore al mondo”

Intervenuto ai microfoni di Telemundo Lionel Messi ha voluto elogiare le prestazioni in nazionale dell'ex difensore della Juve

Ecco le sue parole: "E' il miglior difensore al mondo in questo momento. Averlo alle spalle è la cosa migliore che mi possa capitare. Mi costringe sempre ad andare avanti, perché vuole sempre giocare uno contro uno con il suo avversario. Mi sono abituato a non guardarmi indietro e questo è molto positivo per un giocatore offensivo".