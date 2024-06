Mercato, la Juve pronta a cautelarsi in caso di addio di Rabiot

Nonostante filtrerebbe ottimismo sul rinnovo di Adrien Rabiot, la Juventus sarebbe pronta a muoversi sul calciomercato in caso di addio

La Juventus attende buone notizie da Adrien Rabiot senza però rimanere con le mani in mano. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante filtrerebbe ottimismo sulla proposta di rinnovo del centrocampista francese, il club, attraverso il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si guarderebbe sul calciomercato. In caso di addio da parte di Rabiot, sarebbero due i principali profili attenzionati per sostituirlo. Il primo sarebbe quello di Khephren Thuram, fratello di Marcus dell’Inter e figlio di Lilian. Il giocatore del Nizza andrà in scadenza del 2025 e un suo trasferimento in questa sessione di calciomercato sarebbe molto probabile. L’alternativa sarebbe Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco attenzionato anche dal Milan e dalla valutazione di 25 milioni di euro.