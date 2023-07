Dopo il Chealsea , anche il Bayern Monaco pare oggi più defilato dalla pista Dusan Vlahovic . Le richieste della Juventus avrebbero condotto i due club a demordere per l'attaccante serbo.

Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il club bavarese in questo momento starebbe tentando di affondare per Harry Keane del Tottenham. Un offerta da 70 milioni di euro sarebbe già stata messa sul piatto, ma non è da escludere che il Bayern possa spingersi anche oltre.