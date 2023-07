La possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Chelsea pare oggi un ipotesi molto difficile. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i Blues avrebbe posto un tetto massimo di spesa per l'attaccante della Juventus .

La cifra massima a cui il club inglese sarebbe disposto ad arrivare per la punta serba sarebbe di 60 milioni di euro. Un esborso che non accontenterebbe le richieste della società bianconera, che invece non vorrebbe scendere sotto gli 80 milioni.