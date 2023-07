Mercato Juve, priorità esuberi: Zakaria richiestissimo, Arthur preoccupa

Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo si apre una nuova fase del calciomercato della Juventus. La priorità, secondo quanto sarebbe quella per il club di fare cassa, possibilmente dalla cessione di quei giocatori ai margini del progetto tecnico. Ma se per Alex Sandro, Bonucci e Szczesny non solo trovare una soluzione pare difficile, ma i giocatori stessi sono considerati comunque dei senatori dello spogliatoio, non lo stesso si può dire per Zakaria, Mckennie e Arthur. Questi tre giocatori, cavallo di ritorno dopo le rispettive esperienze in prestito in Premier League, sono gli elementi a cui la Juventus vorrebbe trovare una sistemazione prima possibile. Se dopo Kulusevski i bianconeri riuscissero a incassare delle entrate dalle loro cessione o almeno snellire il monte ingaggi, verrebbe meno la necessità di sacrificare uno o più gioielli della casa.