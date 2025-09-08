Mercato Juve, Rouhi-Westerlo: tutto fatto. Le cifre dell’affare

Durante la pausa nazionali, a mercato chiuso, la dirigenza della Juve ha piazzato un’ulteriore cessione. Jonas Rouhi, terzino classe 2004, è infatti pronto a lasciare Torino e l’Italia per iniziare una nuova avventura all’estero: ad attenderlo c’è il Westerlo, squadra che milita nella Jupiler Pro League.

L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con opzione di riscatto in favore del club belga. Una formula che potrebbe portare una possibile plusvalenza alla Juventus e, al contempo, di offrire allo svedese l’opportunità di maturare esperienza in un campionato diverso e particolarmente attento alla valorizzazione dei giovani. Il contratto sarà valido fino al 2029 con formula 1+3.