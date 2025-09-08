Mercato Juve, Rouhi-Westerlo: tutto fatto. Le cifre dell'affare
Home > Juve News

Mercato Juve, Rouhi-Westerlo: tutto fatto. Le cifre dell’affare

Riccardo Focolari
8 Settembre, 17:00
Jonas Rouhi, Juventus
A mercato chiuso, la dirigenza della Juve piazza un'altra cessione: Jonas Rouhi, infatti, è stato ceduto nel campionato belga

Durante la pausa nazionali, a mercato chiuso, la dirigenza della Juve ha piazzato un’ulteriore cessione. Jonas Rouhi, terzino classe 2004, è infatti pronto a lasciare Torino e l’Italia per iniziare una nuova avventura all’estero: ad attenderlo c’è il Westerlo, squadra che milita nella Jupiler Pro League.

L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con opzione di riscatto in favore del club belga. Una formula che potrebbe portare una possibile plusvalenza alla Juventus e, al contempo, di offrire allo svedese l’opportunità di maturare esperienza in un campionato diverso e particolarmente attento alla valorizzazione dei giovani. Il contratto sarà valido fino al 2029 con formula 1+3.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 10 Settembre, 11:50
Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
x