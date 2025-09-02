Mercato Juve, retroscena Arnau Martinez: Comolli ha deciso di...
Mercato Juve, retroscena Arnau Martinez: Comolli ha deciso di…

Riccardo Focolari
2 Settembre, 14:00
Durante il mercato, la Juve ha sondato vari nomi per gli esterni. Uno dei preferiti era Arnau Martinez ma alla fine non è arrivato

Durante il mercato estivo, la Juve ha sondato vari nomi per gli esterni. In cima alla lista, infatti, non c’era solo Jonathan Clauss, ma la dirigenza bianconera aveva valutato anche altri profili: tra tutti Arnau Martinez. Il difensore del Girona era da tempo seguito, ma alla fine Comolli si è tirato indietro.

La valutazione dello spagnolo si aggirava tra i 10 e i 12 milioni di euro: una cifra ritenuta estremamente alta dalla Vecchia Signora. Data anche la forte concorrenza, proveniente soprattutto dalle squadre appartenenti al City Group, la Juventus si è tirata indietro, puntando sull’affare Jonathan Clauss che, purtroppo, non si è chiuso.

