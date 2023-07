Mercato Juve, Pirlo chiama Bonucci: spunta l’idea Sampdoria

L'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus potrebbe scuotere dalle fondamenta il mondo bianconero. Così come accaduto ai tempi del Napoli , il direttore sportivo potrebbe spingere per l'uscita di giocatori chiaramente a fine ciclo. Tre sono i profili che maggiormente sembrano rientrare in questo gruppo di giocatori: Szczesny, Alex Sandro e Bonucci . Se il portiere comunque può essere considerato comunque ancora un valore aggiunto della rosa, meno lo si può dire degli altri due. In particolare, nell'ambiente pare ci si aspettasse il ritiro di Leonardo Bonucci . Idea quasi sicuramente passata nella testa del giocatore, che però ha preferito rimandare di un anno la data in cui appendere gli scarpini al chiodo. Nella sorpresa della Juve , il quale si trova scombinati i piani. In questo momento il club bianconero sarebbe poco prodigo a stipendiare un giocatore ormai ai margini del progetto tecnico per motivi anagrafici.

Grana Juve

Senza la Champions League e con un anno che rischia di essere di transizione, almeno a livello di titoli, l'ingaggio non indifferente di Bonucci rappresenterebbe un problema. E ora che l'organigramma dirigenziale pare al completo con l'arrivo dell'ultimo tassello, Cristiano Giuntoli, qualcosa in questo senso potrebbe avvenire a breve. Ultima notizia in ordine di tempo, riportata da Il Corriere della Sera, sarebbe la chiamata di Andrea Pirlo, suo ex compagno alla Juventus e in Nazionale, alla Sampdoria. I blucerchiati, retrocessi in Serie B ma galvanizzati dal cambio societario, avrebbero pensato a Bonucci come giocatore e simbolo da cui ripartire. Non si sa però cosa la bandiera della Juve ha risposto a Pirlo. Nonostante l'ipotesi affascinante, il giocatore starebbe vagliando altre possibilità.