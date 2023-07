Juve, Galetti: “Zanoli ipotesi difficile, Milinkovic biglietto di Giuntoli”

Rudy Galletti è intervenuto alla trasmissione One Football Club sulle frequenze di One Station Radio. Il giornalista ha parlato di diversi temi riguardanti il calciomercato tra cui quello relativo alla Juventus. In particolare, Galletti ha parlato di Alessandro Zanoli, talento del Napoli e oggetto di interesse di diversi club. Sull'eventualità in un suo arrivo in bianconero, considerato l'ingresso in società di Cristiano Giuntoli ha detto: "È un’ipotesi difficile. I bianconeri sono impegnati in operazioni d’uscita, anche se Giuntoli potrebbe essere un grande sponsor. Al momento, però, le squadre più interessate a Zanoli sono quelle della parte destra della classifica. C’è un interesse del Bari d’altronde il doppio filo che lega Bari e Napoli è sempre molto solido. Sono situazioni che si esplorano, come per Caprile. Chiaramente, bisognerà incastrare queste operazioni anche con le richieste di altre squadre. Sono nomi, tuttavia, di attualità. C’è l’opzione ligure. Il Genoa, quest’anno, punta a fare una squadra giovane, italiana e di qualità. Zanoli rispecchia queste caratteristiche".