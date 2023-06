Mercato Juve, Iling-Junior in uscita: due squadre sull’ala bianconera

Alternativa Udinese per l'ala della Juve

La seconda possibilità concreta potrebbe essere quella che porta all'Udinese. Società con il quale storicamente i rapporti con la Juventus sono ottimi. In questo caso, risulterebbe ancora più improbabile che per il Bologna che la famiglia Pozzo possa avvicinarsi ai 20 milioni di euro richiesti dal club bianconero. La lista però delle potenziali contropartite sarebbe tutt'altro che indifferente. Da Becao, in uscita e che potrebbe sostituire un eventuale partenza di Bremer, a Samardzic jolly offensivo di centrocampo ambito da molte squadre di Serie A. Per non parlare di Simone Pafundi, talentino giovanissimo ma già nel giro della Nazionale maggiore e convocazione fissa di Roberto Mancini. D'altro canto, la volontà della Juventus rimane quella di crescere Iling Junior. Senza una proposta all'altezza, difficilmente Bologna e Udinese potrebbero convincere la Vecchia Signora a rinunciare l'inglese. Se due squadre di Serie A navigate come quella felsinea e quella friulana non fossero interessate al mero prestito, ecco che allora Iling potrebbe essere girato anche a qualche neopromossa o squadra in lotta per la salvezza.