Mercato Juve, il piano Giuntoli: si punta al rush finale

Se da una parte Milan e Inter sembrano estremamente attive sul calciomercato, dall'altra la Juventus in entrata è ancora ferma all'acquisto di Timothy Weah . L'immobilismo bianconero appare meno comprensibile di quello del Napoli Campione d'Italia e che lecitamente cercherà di fare delle operazioni con oculatezza.

Secondo quanto riportato da Libero, in realtà il piano del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, giunto proprio dal club partenopeo, sarebbe proprio quello di lavorare per l'ultima fase di calciomercato. L'idea sarebbe quella di operare sottotraccia, privilegiando in questa fase le uscite, almeno quattro tra esuberi, ingaggi costosi e sacrifici.