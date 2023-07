Il nome di Gianluca Frabotta è stato accostato alla Sampdoria , quest'anno retrocessa in Serie B. Il giocatore -in scadenza il 30 giugno del 2025- gradirebbe la destinazione nonostante abbia anche altre pretendenti alla finestra.

La Juventus avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, come riferito su alfredopedulla.com. In blucerchiato, Frabotta ritroverebbe Andrea Pirlo che -dopo l'esperienza in Turchia- starebbe spingendo per averlo in rosa in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore i contatti si sarebbero infittiti e si attendono nuovi aggiornamenti.