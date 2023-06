Mercato Juve, Carnevali: “Frattesi? Potrebbe anche restare al Sassuolo”

Giovanni Carnevali , intervistato per Sportmediaset, ha rivelato nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso per Davide Frattesi . Il giocatore è oggetto di interesse della Juventus che però, dopo la conferma di Rabiot , pare decisamente defilata tra le pretendenti al giocatore. La richiesta del Sassuolo per il giocatore si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro: una cifra al momento fuori dalla portata del club bianconero. La quale inoltre, appunto con la permanenza dell'ex PSG , non avrebbe neppure la necessità di ricoprire quel ruolo. Piuttosto, la Juventus potrebbe convogliare gli introiti per le cessioni di un big o degli esuberi per un vecchio pallino mai tramontato, ovvero Sergej Milinkovic-Savic . Il cui valore di mercato dovrebbe essere più raggiungibile di quello di Frattesi . Considerando che il contratto del centrocampista della Lazio andrà in scadenza nel giugno 2024.

Juve defilata per Frattesi

Ecco che ancor più, con la Juventus vigile ma in seconda fila per Frattesi, in pole per il giocatore del Sassuolo ci sarebbe invece l'Inter. In questi giorni, il club nerazzurro sta vivendo un tira e molla per la trattativa che dovrebbe portare alla cessione all'Al-Nasrr di Marcelo Brozovic. Trattativa ricca di colpi di scena, come quella delle ultime ore su un abbassamento dell'offerta del club arabo. Senza una grossa cessione come quella di Brozovic o di Onana, l'Inter non avrebbe la forza economica per trattare Frattesi. Con il risultato che, al momento che ancora nessun club, neppure Milan e Roma, avrebbero sferrato l'assalto decisivo per il centrocampista del Sassuolo. Considerando lo status quo, per l'amministratore delegato neroverde non va esclusa neppure l'ipotesi permanenza del giocatore.