Mercato Juve, Alex Sandro blocca Parisi: gli ultimi aggiornamenti

Dall'Arabia giungerebbero degli interessamenti per Alex Sandro: in caso di addio la Juventus potrebbe tentare l'affondo per Fabiano Parisi

redazionejuvenews

Dopo aver rinforzato il lato destro del campo con l'arrivo di Timothy Weah, la Juventus era parsa poter fare lo stesso sul lato sinistro. Negli scorsi giorni, sembrava già ben avviata la trattativa che avrebbe portato Fabiano Parisi in bianconero. Altrei vicende di mercato, come la cessione di Guglielmo Vicario al Tottenham, hanno scompigliato in parte le carte sul tavolo. Perché ancor più di prima, l'Empoli proprietari del cartellino del calciatore d'interesse della Juve, non ha ne fretta ne necessita di far cassa. Il valore del giocatore, grazie all'ingresso di introiti freschi dalla Premier, ha fatto lievitare da 12 a 15 la richiesta dei toscani. D'altra parte, la Juventus in questo momento sembra stia faticando più del previsto a far accettare le contropartite. Ecco che allora, per sbloccare l'affare, il club spera di ottenere dalla cessione di Alex Sandro le risorse da girare per Parisi.

Grana Alex Sandro — Il rinnovo automatico di Alex Sandro scattato poco prima della fine della stagione complica non poco le mosse della Juventus. Il giocatore, fedele di Massimiliano Allegri, nonostante sia sempre parso una garanzia da un punto di vista fisico, da molto tempo non sarebbe lo stesso dal lato tecnico. Ma il lauto ingaggio percepito dal brasiliano sarebbe uno sgravio pesante sia per la Juventus che per un possibile acquirente. La sua permanenza starebbe inoltre ostacolando l'ingresso di un ulteriore terzino e, in questo momento, la Juve pare preferisca confermare il rientrante Andrea Cambiaso rispetto a lui. Con la differenza che, rigirare o cedere il giocatore di ritorno dal Bologna sarebbe più semplice. E se le cose non dovessero cambiare il destino rischierebbe di essere quello, sempre che il bianconero non decida di rimanere così. A far incrociare le dita degli uomini mercato bianconeri potrebbe però essere il campionato arabo, eldorado calcistico a livello economico.