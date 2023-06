Moggi: “Milinkovic? Alla Juve servirebbe più uno come Pirlo”

Intervistato da Radio Bianconera l'ex presidente della Juve Moggi ha detto: " Milinkovic ? Alla Juve servirebbe più uno come Pirlo , a dire la verità. Poi, dopo, quando hai fatto ciò che ti serve, puoi fare anche Zaniolo, Milinkovic-Savic e Frattesi . Ma prima devi fare quello che serve.

I giocatori bisogna trovarli. Non è che non ci sia più bravura, ma i giocatori di grande levatura non esistono e, purtroppo, sono le menti pensanti di una squadra.