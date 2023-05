Mendilibar e Suso: “La Juve ha giocatori molto forti. Vorrà giocare…”

Le dichiarazioni di Mendilibar e Suso alla vigilia del match

Il commento del tecnico spagnolo -José Mendilibar- alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League di domani. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrà scegliere, ho qualche dubbio ma me la dovrò giocare".Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza".

Queste invece le parole di Suso (che ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico): "Sto bene, ho lavorato molto in queste due settimane più del solito. È una partita importante, bellissima dopo l'anno che abbiamo passato. Ho forzato per accelerare il recupero, ma non è la prima volta. Non ho 90 minuti nelle gambe, ma sto bene e la cosa importante è che posso aiutare".

Sul match di andata all'Allianz: "Ce la siamo giocata bene. Peccato per il gol preso all'ultimo minuto, ma domani riniziamo da zero e dobbiamo seguire la nostra filosofia. La Juve vanta giocatori molto forti. Viene da tanti anni di lavoro con mister Allegri e domani ci aspetta quindi un'altra partita dura. I bianconeri proveranno a colpirci in contropiede".

Infine sull'Europa League: "Ne ho vinta una il primo anno che sono arrivato qui. Per come è andata la stagione la semifinale di Europa League è una partita molto bella, ci godiamo il gruppo e la nostra gente. Ci siamo tolti un peso di dosso, adesso abbiamo fiducia".