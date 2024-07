Melli su Juve-Perugia: “Provammo ad accordarci per il pari”

Alessandro Melli, ex calciatore del Perugia, ha detto la sua sulla famosa sfida con la Juventus della stagione 1999-2000.

Alessandro Melli, ex calciatore del Perugia, ha detto la sua sulla discussa partita con la Juventus del 2000, partita prima sospesa per maltempo e poi ripresa successivamente. Ecco le sue parole al Podcast Non è più domenica, rivelando un interessante aneddoto: “Prima della partita, tentammo di accordarci segretamente con la Juventus per terminare in pareggio, il che avrebbe portato allo spareggio per il titolo. Tuttavia, i giocatori della Juventus, tra cui Davids, Zidane e Montero, rifiutarono tale proposta. Fu un’idea che venne pianificata di nascosto tra i calciatori più importanti. La partita finì con un risultato sorprendente a causa di un singolo episodio”.