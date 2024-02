McKennie si è preso la Juve: corsa e sacrificio portano al rinnovo

La squadra si sta quindi preparando alla ripresa del campionato, con una certezza sempre più forte: tornato in estate dal prestito in Premier League, Weston McKennie è riuscito a prendersi il posto da titolare nella formazione bianconer a a suon di prestazioni ed impegno. L'americano è diventato quasi imprescindibile, mostrando doti e qualità che non erano ancora uscite.

Proprio per questo la dirigenza ha deciso di trattare il rinnovo del contratto con l'americano, per il quale mancano solo gli ultimi dettagli. Il contratto che era in scadenza nel 2025 sarà prolungato fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio che sarà di 2,5 milioni di euro netti. Un grande premio per un giocatore che sembrava fuori dal progetto ma che è riuscito a rientrarci a forza di prestazioni.