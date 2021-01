McKennie, la Juve valuta il futuro dell’americano

TORINO- Dopo il successo in campionato sul Bologna, la Juventus è tornata al lavoro alla Conntinassa per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro la SPAL in programma mercoledì sera. In casa bianconera, però, non si pensa solamente al calcio giocato, ma anche al mercato. Uno degli argomenti di maggior discussione riguarda il riscatto di Weston McKennie dallo Schalke04. Il ragazzo, nel corso dell’ultima finestra dei trasferimenti estiva, è sbarcato a Torino con la formula del prestito oneroso a 4,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni più altri sette eventuali milioni di bonus legati a risultati di squadra e personali. Una cifra, quella del riscatto, che, per le prestazioni offerte fino a questo punto della stagione dal texano, appare veramente irrisoria e che i campioni d’Italia sono pronti a versare per assicurarsi in modo definitivo il cartellino del ragazzo.

Come riferito dal calciomercato.com, la Juve è sempre più convinta dal suo giovane centrocampista, che in pochi mesi è diventato uno degli insostituibili di Andrea Pirlo nonostante la giovane età. Lo Schalke04, tra l'altro, naviga nelle zone basse del campionato tedesco e in questi mesi ha dovuto fronteggiare diversi problemi finanziari. Il riscatto di McKennie, quindi, sarebbe ben accetto anche dalla compagine teutonica e potrebbe avvenire in due occasioni. La prima è la soluzione obbligatoria, che scatterebbe al raggiungimento del 60% delle partite giocate sul totale di quelle stagionali o anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La seconda, invece, sarebbe la strada del riscatto opzionale. La Juve potrebbe trattare per abbassare la cifra nei prossimi mesi, ma la volontà è ormai chiara: McKennie rimarrà a Torino anche in futuro.