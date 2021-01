Calciomercato Juventus | Affare a sorpresa: se parte Khedira, si può fare!

TORINO – Non solo la telenovela attaccante. Gli ultimi giorni di calciomercato della Juventus potrebbero portare in dote anche qualche altra sorpresa inaspettata. Certo, la quarta punta rappresenta la priorità principale in casa bianconera, con Fabio Paratici che starebbe ancora valutando diversi nomi finiti sul suo taccuino. Ma una delle ultime notizie che stanno circolando in queste ore merita particolare attenzione seppur non riguardi il colpo per il reparto offensivo.

Khedira out

Occhio infatti anche a quello che potrebbe succedere a centrocampo, un reparto che in questa stagione è apparso in difficoltà e che necessiterebbe di rinforzi. L’idea della Juve sarebbe quella di puntare su un profilo che sappia abbinare la qualità alla quantità. Inutile nascondersi però: di soldi ce ne sono pochi e si potrebbe operare in entrata solo in caso di occasioni irrinunciabili e soprattutto qualora i bianconeri riuscissero a piazzare qualche giocatore in uscita. L’indiziato numero uno a lasciare Torino è sempre Sami Khedira, che attende di trovare una sistemazione. Negli ultimi giorni sarebbero arrivate proposte dall’estero per il centrocampista tedesco, soprattutto dalla Turchia e dalla Russia. E se l’ex Real Madrid dovesse davvero partire, allora la Juventus potrebbe davvero sfruttare una grandissima e ghiottissima occasione di mercato.

Ipotesi a sorpresa

Come riporta Tuttojuve.com, stando a quanto riportano alcuni organi di stampa inglesi si starebbe aprendo una pista che potrebbe portare a Donny van de Beek, centrocampista che al Manchester United sembra non essersi ambientato e che sta facendo fatica a trovare spazio. Tanto che i Red Devils avrebbero aperto alla cessione dell’olandese, grande amico ed ex compagno di de Ligt all’Ajax, in prestito con diritto di riscatto, una soluzione molto gradita dalle parti della Continassa. Un colpo che sarebbe davvero molto importante, un’occasione d’oro per la Juve, ma che potrebbe concretizzarsi appunto solo in caso di partenza di Sami Khedira. Vedremo dunque se queste indiscrezioni inglesi verranno confermate nelle prossime ore. Come sottolineato in apertura però, la priorità rimane il colpo in attacco. Ecco perché Fabio Paratici starebbe valutando tante possibili alternative. Noi ne abbiamo individuate ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<