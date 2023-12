Mazzarri ripropone Natan terzino. ballottaggio Juan Jesus/Ostigard

Il tecnico toscano deve far fronte all'emergenza difensiva che coinvolge la corsia mancina. Ecco le ultime per Repubblica

Una gara che vale più dei tre punti in palio. Infatti, con una vittoria, la banda di Allegri si porterebbe a +12 dai Campioni d'Italia. Per la sfida di venerdì sera, che vedrà il Napoli impegnato a Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri, Mazzarri sta pensando ad un cambio in difesa. Ne parla oggi la Repubblica.

Natan terzino

Secondo quanto riporta il quotidiano nazionale toccherà nuovamente a Natan che dovrà adattarsi nuovamente sulla corsia mancina dopo la prova non positiva contro l'Inter. Mazzarri sta valutando se inserire Juan Jesus al centro in coppia con Rrahmani. Il ballottaggio con Ostigard è aperto. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità.