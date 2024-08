Mattioli: “La Juventus mi pare poco attenta alle sue finanze…”

Mario Mattioli ha parlato della campagna estive della Juve: il giornalista sarebbe perplesso sul tenore degli investimenti sostenuti dal club

Intervistato per Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato della campagna rafforzamento estiva della Juventus. In merito a una domanda su Teun Koopmeiners, obiettivo del club bianconero, il giornalista si sarebbe dichiarato perplesso sulle cifre in ballo. Ecco le sue parole: “Credo che ci sia tanto di vero in quello che viene detto. Non riesco a capire come la Juventus possa offrire oltre 50 milioni per un giocatore che, nel mercato che c’è in Italia, avrebbe dovuto avere una valutazione tra i 35 e i 40 milioni”.

Mattioli: “Di questo passo la Juve potrebbe avere problemi”

Il giornalista ha proseguito: “La Juventus sta spendendo e spandendo. Per cui si sta confermando ancora una volta poco attenta alle finanze della società per poi avere i problemi che ha avuto e che continuerà di questo passo ad avere”.