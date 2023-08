Massimo Mauro: “Alla Juve serve ritrovare l’entusiasmo dei primi due Scudetti”

L'ex giocatore della Juventus , ora opinionista in tv, Massimo Mauro, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, della prossima Serie A e della squadra bianconera, oltre che dello Scudetto e della corsa in campionato: " Il Napoli, campione in carica, parte in prima fila . Molto, però, dipenderà dal futuro di Osimhen: con Victor gli azzurri potrebbero anche ripetersi, senza sarebbe dura. L’Inter si è rinforzata : Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto, ora vedremo chi arriverà come centravanti. I l Milan ha cambiato parecchio e a Pioli va lasciato il tempo di creare un gioco che sfrutti al massimo le caratteristiche di tutti i talenti acquistati. Mi intriga l’Atalanta , che si è rinforzata in porta con Carnesecchi e in attacco con Scamacca. E poi, ovviamente, c’è anche la Juve tra le favorite".

"Allegri è abituato alla pressione. Anzi, direi che il meglio di se stesso lo mostra proprio nel caos. Basta pensare all’ultima stagione: nonostante tutto, sul campo la Juve sarebbe arrivata terza e in Champions. Non giocare in Europa non è detto che sia un vantaggio e si è visto anche lo scorso anno con l’Atalanta. Le competizioni europee ti allenano ai massimi livelli.. Per quanto riguarda Lukaku: se arriva lui, però vuol dire che va via Vlahovic... L’ho già detto e lo ripeto: io uno scambio del genere non lo farei per tanti motivi. La Juve sarà una delle favorite perché è una grande squadra, non per l’arrivo di Lukaku".