Masala: “Juve non deve andare al Mondiale per Club per fare la comparsa”

Masala ha parlato della qualificazione della Juve al Mondiale per Club: per il giornalista il club dovrebbe costruire una squadra all'altezza

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato della prossima partecipazione della Juventus al Mondiale per Club. Ecco un estratto delle sue parole: "I bianconeri negli Stati Uniti non possono fare le comparse. Tra il «vincere è l’unica cosa che conta», coniato da Boniperti, e «l’importante è partecipare» di De Coubertin, ce ne passa, visto il montepremi. Un club con il palmares della Juve come minimo punta a passare il girone a quattro e a giocarsela dagli ottavi in poi. La prima edizione del torneo sarà intrigante ma anche faticosa: obbligatorio presentarsi nelle migliori condizioni. Facile a dirsi… soprattutto se si pensa che la rassegna iridata si svolgerà dopo la Super Champions League: alla Juve che ci torna si imporrà una sostanziosa ristrutturazione".