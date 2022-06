Juve, il punto sulle cessioni:la situazione Rabiot e i giovani

La Juventus sta continuando a lavorare per dare a Massimiliano Allegri una rosa che nella prossima stagione sia in grado di essere competitiva su tutti i fronti. Per Pogba ormai è tutto definito e mentre per Di Maria si attende la risposta, entro domani, alla nuova proposta bianconera: con il passare delle ore sta crescendo l'ottimismo sulla fumata bianca. Ma nel frattempo i bianconeri sono impegnati anche su altri fronti.

Per quanto riguarda i giovani, il club bianconero ha detto sì alla cessione di Gianluca Frabotta al Lecce. Il difensore classe '99 si trasferirà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il controriscatto a favore della Juventus. Invece ha avuto esito positivo il primo incontro con l'entourage di NicolòFagioli. L'idea della Juve e dei suoi agenti è quella di rinnovare il contratto fino al 2026 e poi decidere nel pre ritiro se il giovane centrocampista potrà far parte della rosa nella prossima stagione, oppure dovrà partire in prestito. Affare fatto poi per il rinnovo di Ranocchia, anche lui fino al 2026. Per il classe 2001 si sono fatte avanti Sampdoria, Udinese e Verona, ma la Juventus non ha fretta e vuole valutare con calma la squadra in cui andrà in prestito per non correre il rischio di sbagliare la scelta.