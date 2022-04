Martorelli: “Post Dybala? Juve ha idee chiare, Zaniolo primo obiettivo”

L'operatore di mercato ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, toccando vari temi, dal caso plusvalenze al prossimo mercato bianconero.

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, toccando diversi temi legati al nostro campionato. Sulle assoluzioni nell'ambito del processo sul Caso Plusvalenze, ha le idee chiare: "Non c’erano i presupposti per dare delle condanne. Fare delle valutazioni tecniche abbinate all’aspetto economico è difficile. Sicuramente è una cosa anomala da mettere a posto per il futuro, ma il reato non c'è. Giusto che nessuno paghi e siano stati tutti assolti".