Cinque momenti di Juventus-Fiorentina in Coppa Italia

Dopodomani sera ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la squadra viola: ecco alcuni capitoli di questa sfida nel passato.

" FIVE MOMENTS: JUVE-FIORENTINA IN COPPA ITALIA

I precedenti di Juventus-Fiorentina in Coppa Italia giocati a Torino sono 5. Una storia che vede i viola vincere il primo e l'ultimo appuntamento – nel 1936 e nel 2015 -, mentre in mezzo ci sono 2 successi della Signora e 1 pareggio.

Una fase di Juventus-Fiorentina del 1959 . Si giocano i quarti di finale in gara secca e al Comunale prevalgono i padroni di casa per 3-1 . I marcatori bianconeri sono Stivanello , Charles e Nicolé . La vittoria è propedeutica a quella più importante, ottenuta contro l'Inter nell'ultimo atto.

Un filo collega Boniperti e Del Piero proprio in Juventus-Fiorentina di Coppa Italia. Perché nella gara del 10 gennaio 2006, oltre alla qualificazione, uno dei temi della gara è vedere se Alex riuscirà a superare il numero dei gol di colui che l'ha portato in bianconero. Appaiati entrambi a 182, il numero 10 va oltre segnando una tripletta. E tre mesi dopo, anche in campionato Del Piero va in gol in Juventus-Fiorentina.