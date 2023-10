Marotta: “Preferisco più battere la Juventus che vincere il derby”

Sul suo passaggio all'Inter dopo l'addio alla Juventus, Marotta ha spiegato come i primi contatti con il club nerazzurro sarebbero avvenuti solo alla fine della sua precedente esperienza. Ecco osa ha detto: "Il primo contatto con l’Inter fu un messaggio di Zhang il giorno dopo che decisi di lasciare la Juventus. Chiesi a Cairo se quel numero era davvero di Steven Zhang. In effetti era il suo numero di cellulare, ci incontrammo nei giorni successivi e iniziai così il mio percorso con l’Inter che dura da 5 anni. E sono stati al momento 5 anni bellissimi, intensi, con una proprietà che ha investito davvero tanti soldi. Non creano pressioni nei nostri confronti, hanno un forte concetto di delega e ci hanno dato carta bianca sia a me che al direttore sportivo Piero Ausilio che ha avuto un ruolo fondamentale. Di colpi ne sono stati fatti tanti in entrata e in uscita. Abbiamo venduto bene Icardi al PSG per 50 milioni, preso tanti ottimi calciatori a parametro zero che si sono rivelati molto utili”.