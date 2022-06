Marotta: “Dybala? Ci sono stati incontri, ma nessuna definizione”

Ieri l'amministratore delegato dell'Inter, a margine del premio in memoria del giornalista Candido Cannavò, ha parlato del mercato del club.

redazionejuvenews

Ieri Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter, è stato intervistato durante l'evento “ricordo Candido Cannavó” organizzato dal Circolo Navigli a Milano. Questo il pensiero generale sull'operato del club: "Prima di tutto voglio ringraziare Ausilio e Baccin, ora siamo nella fase di sintesi e vogliamo ufficializzare le nuove operazioni. Sono giorni operativi, nel giro di poco arriveremo a diverse conclusioni".

La trattativa per l'ingaggio di Paulo Dybala sembra in stallo. Il punto sull'ex numero 10 della Juventus: "La situazione è che abbiamo incontrato i suoi rappresentanti, ma ciò fa parte del nostro lavoro. Bisogna fare sondaggi, esplorare percorsi nuovi e tra questi c'è Dybala. Poi però per arrivare a una conclusione sono necessarie convergenze importanti e per ora non siamo ad alcuna definizione del rapporto".

Ma l'Inter avrà necessità anche di fare cassa e il Chelsea, interessato a De Ligt, monitora anche Skriniar: "Per Skriniar ci sono interessi da più squadre, ma del resto abbiamo una rosa composta da ottimi giocatori. Poi valuteremo con calma, siamo sempre nella situazione di non voler rinunciare a nessun giocatore a meno che non sia lui a richiedere di andare via. Allo stesso tempo, però, dobbiamo tenere conto del concetto della sostenibilità finanziaria, perché il calcio di oggi ha bisogno di grandissimi equilibri economici e finanziari e la compravendita dei giocatori è uno strumento di assoluta importanza per far quadrare i conti".

In passato ha definito l'ingaggio di Pogba la sua miglior operazione. Ora c'è quella di Lukaku: "Quella di Pogba fu sicuramente un'operazione importante. Ora stiamo lavorando con Ausilio e Baccin e dobbiamo ringraziare la disponibilità della proprietà.Stiamo lavorando per creare una squadra competitiva. Ci sono obiettivi molto molto importanti. Forse uno lo abbiamo centrato, non possiamo ancora ufficializzarlo, ma sarà questione di ore o comunque qualche giorno. È un obiettivo che ci lusinga molto, si tratta di un ritorno, di un giocatore che ha fatto molto bene da noi e saremmo molto felici di riportarlo a casa".