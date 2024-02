Marocchino: “La Juventus contro l’Inter non era al top della forma”

Marocchino è ritornato sulla prestazione della Juve contro l'Inter: per l'ex bianconero, la squadra non sarebbe stata al massimo della forma

Dagli studi di Rai Sport, Domenico Marocchino è ritornato sulla prova della Juventus a San Siro contro l'Inter. Ecco le sue parole: "La Juventus è arrivata a disputare questa partita non con la condizione migliore, l'Inter era in formazione tipo mentre la Juventus aveva Rabiot che veniva da un infortunio che ha reso pochissimo, Chiesa che non stava bene e come rosa l'Inter era in vantaggio. Poi un mezzo al campo ha due pensatori notevoli".