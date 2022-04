Marchisio, di padre in figlio: tripletta nel derby Under 13

Davide, figlio dell'ex centrocampista della Juve, ha messo a segno tre gol contro il Torino, con la maglia bianconera. Nel segno del papà.

redazionejuvenews

Il nome Marchisio è legato in modo indissolubile alla Juventus. Claudio infatti è stato per anni un elemento fondamentale del centrocampo bianconero. Entrato nel settore giovanile bianconero a 7 anni, il torinese doc arrivò il prima squadra nell'anno della Serie B, nella stagione 2006-07. L'anno successivo poi su fece le ossa nell'Empoli, in prestito, prima di tornare a casa per 10 anni di Juve, nella quale si è preso un ruolo importante nei suoi anni migliori, prima di iniziare ad avere qualche problema fisico di troppo. Soprannominato il Principino, per l'eleganza dentro e fuori dal campo, Marchisio ha vinto 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane con la maglia della Vecchia Signora.

Ora la su eredità è stata colta dal figlio Davide. Il giovane Marchisio junior, gioca nella formazione Under 13 della Juventus e, come il suo papà, ha fatto parlare di sé per aver segnato in una partita importante. Per Claudio era stato un gran gol contro l'Inter nel 1998. Per Davide invece si tratta addirittura di una tripletta. Nel derby contro il Torino infatti ha segnato tre gol in appena sei minuti. Tra queste, due hanno mostrato dei tratti "paterni": l'inserimento in corsa e l'uso del piede destro, con cui ha prima siglato il 2-2 e poi il sorpasso. Poi è arrivato anche il sigillo del 4-2, grazie a un grande calcio di punizione. La partita poi si è conclusa 5-2.

Una prestazione eccezionale per un giovane giocatore che, come suo padre, gioca principalmente da mezzala e all'occorrenza da trequartista. Davide, detto Dado, ha solo 12 anni ed è presto per parlare di quale possa essere il suo futuro nel calcio. Di certo però nel settore giovanile bianconero in molti sono pronti a scommettere su di lui. Papà Claudio non ha mai forzato la mano e anzi ha sempre tenuto un profilo basso a riguardo. Caricarlo di responsabilità adesso sarebbe solamente dannoso. Però una tripletta al Derby di un figlio d'arte fa sempre un certo effetto. E i tifosi della Juve sperano un giorno di vedere un altro Marchisio con quella maglia.