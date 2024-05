Marchisio svela: “Nel 2012 sono stato vicinissimo alla Roma”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: "Se sono stato vicino alla Roma? Si, era l’estate in cui arrivò Conte a Torino. La Roma voleva me e Buffon ma Conte fu irremovibile e per amore della nostra squadra abbiamo proseguito a Torino. Dybala giallorosso? Sta facendo innamorare i tifosi della Roma come ha fatto con quelli della Juve. È un piacere vederlo giocare. Thiago Motta da Juve? È il momento giusto per fare lo step successivo. Lui è l’unico mio ex compagno che aveva la testa da allenatore già in campo. In Nazionale se non giocava dava consigli a tutti, anche ai veterani".